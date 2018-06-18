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Yıldırım: Bugün itibariyle askerimiz 'te göreve başladı

, "Bugün itibarıyle askerimiz 'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika ile birlikte yapıyorlar" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 16:35
Başbakan Yıldırım: Bugün itibariyle askerimiz Münbiç'te göreve başladı

Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle biraya geldi.

"Size bir haberim var" diyen Yıldırım, "Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyosunuz 'nı yaptık. O bölgeyi 'ten, -'den temizledik. Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizledik. Bakın 'Bunları niye yapıyorlar?' diyorlar. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? El -Bab'ta, 'ta Afrin'de bu uzantısı PYD-YPG teröristleri oradaki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Ezidilere ceza veriyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Çocukları askere alıp küçük yaşta ellerine silah veriyor. 350 bin kişi evini terk edip bir kısmı 'ye bir kısmı Ürdün'e geçti. Biz bu hareketa yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin li kardeşimiz gittiler, evlerine geçtiler, yerleştiler. Normal hayatlarına döndüler. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatın'da görüyoruz. Bugün itibarıyla askerimiz 'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsurlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar. Suriye'den ülkemize gelen insanlar keyif için gelmedi" diye konuştu.

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Başbakan Yıldırım: Bugün itibariyle askerimiz Münbiç'te göreve başladı
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