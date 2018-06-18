Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri saygı ile selamlıyorum Samsun. Muhteşemsin Samsun. Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu.Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz.

BİZ BİRİLERİ GİBİ SADECE SAMSUN'U SEÇİM ZAMANLARINDA HATIRLAMIYORUZ

Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlamıyoruz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim. Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekore koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? Rabbim bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabbim bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin.

Samsun dün İstanbul'u izlediniz mi? Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1.300.000 kişi Yenikapı'yı doldurdu. Kardeşlerim son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun'u hakettiği yere getirmeye çalıştık.

BU 15 YAŞINDAKİ YASİN BÖRÜ'NÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KİŞİ DEĞİL Mİ?

Senin ne işin var Edirne'de? Bu adam benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken, 53 kardeşimizin ölümüne neden olan kişi değil mi? Bu 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne sebep olan kişi değil mi? Kardeşlerim Samsun'a son 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 4579 adet yeni derslik açtık. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini faaliyete geçiriyoruz.

ŞİMDİ YENİ BİR ADIM ATIYORUZ

Şehrimizi spor salonları, yüzme havuzları, kayak eğitim merkezi ile donattık mı? Bu bizim gençliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Samsun eski stadını 102 bin karelik o alanı millet bahçesine döndürüyoruz. Talimatı TOKİ'ye verdim. Samsun yeşille zaten iç içe. Böyle bir millet bahçesi yemyeşil olacak. Samsun'u aynı zamanda sağlık merkezine döndürdük mü?

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