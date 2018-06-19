Emine Erdoğan, "Vefa Buluşması"na katıldı

Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Vefa Buluşması"na iştirak etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantıya, AK Parti geleneği içinde faaliyet göstermiş teşkilat mensubu kadınlar katıldı.

Emine Erdoğan, aralarında Mukaddes Çıtlak, Hatice Uysal, Hatice Sayan, Leman Aksay, Ayfer Yaman, Şeyma Döğücü'nün de bulunduğu toplantıda bir konuşma yaptı.

Sözlerine bu tür buluşmaların dostlukların tazelenmesi adına önemli olduğunu vurgulayarak başlayan Emine Erdoğan, uzun, ince ve çetrefilli bir yolda dostluğun önemine işaret etti.

Emine Erdoğan, dostlukların sınandıkça güçlendiğini vurgulayarak, "Biz, sınamanın en büyüğünü, ölümle burun buruna geldiğimiz 15 Temmuz'da yaşadık. 'Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çöktüğünde ilk onlar görünür' denir ya. Hakiki dostlarımızla ve elbette milletimizin dostluğuyla aydınlandı o sabah." diye konuştu.

Davetlilere, ortak bir varlık mücadelesinden geldiklerini anlatan Emine Erdoğan, geniş toplum kesimlerinin yok sayıldığı bir anlayışa karşı sabır ve özveriyle mücadele ettiklerini bildirdi.

- "HİÇBİR ZAMAN DEVLETİMİZE KÜSMEDİK. ÇÜNKÜ DEVLET BİZİMDİ"

Emine Erdoğan, başörtüsü meselesi başta olmak üzere, büyük hak ihlallerine karşı yapılan bu mücadele sırasında hiçbir zaman şiddete başvurulmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman devletimize küsmedik. Çünkü devlet bizimdi, milletindi. Rabbimize sığınarak çok çalıştık, çabaladık ve elhamdulillah, devlet-millet buluşması gerçek oldu. Bugün siyasetin dili, milletin diliyle bütünleşti. Milletin hissiyatı siyasete taşındı. Artık devletimizin kapısı milletimize ardına kadar açık. Bunlar hep şükür vesilesidir, gören gözler için nimettir."

Kadınların bu mücadelede başrolü aldığına değinen Emine Erdoğan, zor şartlarda verilen mücadele sonunda kazanılan haklar, kabul edilen dualar bulunduğunu belirtti.

- "KISIR DÜŞÜNCELERİN ÜLKESİ OLAMAYIZ ARTIK"

"Türkiye artık kendi içine kapanan bir ülke değil, dünyaya açılan, kucak açan bir ülke. Evlatlarımız artık başka ufuklara bakıyor." diyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küçük hesapların, kısır düşüncelerin ülkesi olamayız artık. Bu ülkeye en yakışan şey, şerefli mazimize layık bir yeniden uyanıştır. Milletimiz şu anda yatağını bulmuş bir ırmak gibi, büyük bir deryaya akıyor. Türkiye'nin tarihi misyonu yeniden canlanıyor. Vatan ve millet sevgisi hesap, kitap istemez. Kardeşçe ve birlik içinde yaşamanın 'ama'sı olmaz. Kıymetini bilmediğimiz şeylerin pişmanlığını Allah bize yaşatmasın."

Emine Erdoğan katıldığı vefa buluşmasında dostlarıyla sohbet ederek, özlem giderdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da bir konuşma yaptığı toplantı, hatıra fotoğrafıyla son buldu.