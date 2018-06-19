Merasim Sokak terör saldırısı davası

Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, aralarında bölücü terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verildi.

DURUŞMA 24 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Temmuz'a erteledi.

Davanın 5 Nisan'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1700'er yıl hapis cezasının yanı sıra 8 sanık hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Savcı, bir sanığın tahliyesi ile aralarında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de bulunduğunu firari 50 sanığın dosyasının ayrılmasını istemişti.