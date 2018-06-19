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Şehit annesine çirkin saldırı

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürüyen , şimdi de şehit annesini hedef aldı. 'te , CHP standına "teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diyerek tepki gösterince saldırıya uğradı.

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018
Şehit annesine çirkin saldırı

Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Güngör'ün annesi , standının önünden geçerken CHP'nin HDP ile yakın ilişkilerine tepki gösterdi. "Teröristlerle el sıkıştınız, 'yı ziyaret ettiniz. Utanmadınız mı? Bir de oy istiyorsunuz" diye seslenen acılı anneye orada bulunan CHP'li kadın görevli el hareketi ve hakaretlerle yanıt verdi.



Bunun üzerine standa doğru yürüyen şehit annesine kadın görevli ve yanındakiler saldırarak tartakladı. Acılı anne, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtulabildi. Yaşananlar, acılı bir annenin feryadına kulak asmayanların vicdansızlığı olarak akılda kaldı.

Bursa'da şehit annesine çirkin saldırı!

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Şehit annesine çirkin saldırı
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