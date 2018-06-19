Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Güngör'ün annesi Ayşe Güngör, CHP standının önünden geçerken CHP'nin HDP ile yakın ilişkilerine tepki gösterdi. "Teröristlerle el sıkıştınız, PKK'yı ziyaret ettiniz. Utanmadınız mı? Bir de oy istiyorsunuz" diye seslenen acılı anneye orada bulunan CHP'li kadın görevli el hareketi ve hakaretlerle yanıt verdi.





Bunun üzerine standa doğru yürüyen şehit annesine kadın görevli ve yanındakiler saldırarak tartakladı. Acılı anne, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtulabildi. Yaşananlar, acılı bir annenin feryadına kulak asmayanların vicdansızlığı olarak akılda kaldı.

Bursa'da şehit annesine çirkin saldırı!