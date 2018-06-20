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: İnce'nin olma hedefi yok

Adalet Bakanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, için "Sayın Muharrem İnce ve 'nun gündemleri, Genel Başkanlığı. Birisinin hedefi pozisyonu korumak, diğerininki de genel başkan olmak. 'yi yönetmek, olmak gibi bir hedef yok." açıklamasını yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 11:58
Abdulhamit Gül: İnce'nin Cumhurbaşkanı olma hedefi yok

Adalet Bakanı : "('ın adaylığı) Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu, bunlar tabii Meclis açıldıktan sonra değerlendirilip tartışılacak konular. Şunu söylemek lazım, 'tutuklama bir kişi aday oldu' diye yapılan bir tutuklama değil, bir kişinin tutuklu olup olmaması, serbest kalıp kalmaması da hiçbir zaman bizlerin söyleyeceği husus değil. Mahkemenin takdiridir, mahkeme karar verecektir."

"CUMHURBAŞKANI OLMAK GİBİ BİR HEDEF YOK"

"Sayın ve 'nun gündemleri, Genel Başkanlığı. Birisinin hedefi pozisyonu korumak, diğerininki de genel başkan olmak. 'yi yönetmek, cumhurbaşkanı olmak gibi bir hedef yok."

"KADINI KORUMAK KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

"(Süresiz nafaka) Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye birbirleriyle ölene kadar hukuken bunları bağlamak doğru değil ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz."

"ADI GEÇEN KİŞİ YAKALANDI"

(Bir kişinin hem 'da hem 'de oy kullandığı iddiaları) Konuyla ilgili İzmir savcılığı gerekli soruşturmayı başlattı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Adı geçen kişi yakalandı ve savcılıkta ifadesi alındı. Türkiye'de asla böyle bir suistimale fırsat veren bir durum olamaz. TCK ve Seçim Kanunu bunu yasaklamaktadır."

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Abdulhamit Gül: İnce'nin Cumhurbaşkanı olma hedefi yok
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