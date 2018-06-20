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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'nda düzenleyeceği yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:02

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'nda düzenleyeceği yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın organize ettiği, saat 18.30'da başlayarak Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar sürecek yürüyüşle ilgili saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi, Kumbaracı Yokuşu belirlendi.

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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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