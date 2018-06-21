Teröristler kaçtı Menbiçli gülümsedi

TSK Menbiç
'in YPG
/PKK
'dan arındırılması operasyonu çerçevesinde , Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta ikinci devriye faaliyetini de dün gerçekleştirdi. Zırhlı araçlar, Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı civarındaki Ayn Dadate, Mahşanlı, Halounjı köyleri arasında devriye attı. TSK'nın Münbiç'teki devriye güzergahında bulunan terör örgütü YPG'ye ait mevzi ve karakolların terk edildiği gözlendi. Menbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus'a gelen siviller, "Büyük heyecan var. Siviller Türk askerini görünce özgürlüğüne kavuşacakları günü beklemeye başladı. Türkiye, YPG/PKK işgali yüzünden evden kaçan on binlerce Menbiçli'nin umudu oldu" diye konuştu. "TÜRKİYE MENBİÇ'E GİRSİN"
Mehmetçik, ilk gün Dadate köyü kuzeyindeki 3 kontrol noktasının bulunduğu bölgede devriye faaliyetlerinde bulunmuştu. Menbiç'ten Cerablus'a ailesiyle gelen sivillerden Muhammet Hacı, "Türkiye büyük bir umut. Akrabalarım Türkiye'de yaşıyor. Türk askerinin Menbiç'e girmesini istiyoruz. Hepimiz için daha iyi olacak. Belki akrabalarımız evine yurduna dönecek" dedi. YPG/PKK'nın yıllardır Menbiç'i işgal altında tuttuğunu söyleyen Abdulkadir Seyf de "DEAŞ'tan kurtulduk derken YPG/PKK'lılar geldi. Menbiç bir Arap şehri. Eli silahlı küçük grup koca kenti yönetmeye başladı. İnsanlar korkup gitti. Türkiye'nin Menbiç'e bir an önce gelmesini istiyoruz" dedi. HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ
Türkiye ve ABD, YPG/PKK'nın Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içeren bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbarı unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını, ilçe boşaltıldıktan sonra yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını da içeriyor.