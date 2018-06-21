Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

’ta operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 10:08
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki / yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak Adliyesine getirildi.

“HDP’nin Kandil tarafından yönetildiğini ne çabuk unutuyorsunuz?”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN