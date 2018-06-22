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Adalar’daki atların ömrü kaç yıl?

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında İstanbul Adalar’daki faytonlara koşulan atların yaşam standartlarını kaleme aldı. Mevlüt Tezel’e göre “Resmi verilere göre; yılda 400 at, fayton kazalarında ve bakımsızlıktan ölüyor”

Giriş Tarihi: 22.6.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 09:44
Adalar’daki atların ömrü kaç yıl?

MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'ın Prens Adaları'nda büyük eziyetler çeken atlarla ilgili olarak "Atları özgürlüklerine kavuşturmak için çalışma yapıyoruz" açıklaması, leri çok mutlu etti. Bu sorunla ilgili daha önce de yazdım; Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin raporuna göre, Adalar genelinde 272 fayton var ve bin 540 at bu faytonlarda çalıştırılıyor. Resmi verilere göre; yılda 400 at, fayton kazalarında ve bakımsızlıktan ölüyor.



ORMANA SALIYORLAR

Bianet'e konuşan Faytona Binme Atlar Ölüyor inisiyatifinin sözcüsü Elif Narin'in yaptığı açıklama ise daha vahim: "400 sayısı sadece belediyenin gömme işlemini yaptığı at sayısı. Ama biliyoruz ki; sakatlanan atlar ormanda kaderlerine terk ediliyor, denizin dibinde at cesetleri görüntüleniyor. Biz bir senede ölen at sayısının 700-800 civarında olduğunu tahmin ediyoruz." Bir dönem Heybeliada'ya çok sık giden biri olarak, Narin'in verdiği bilgilerde abartı olmadığına inanıyorum. O zavallı atlar öldürülesiye kullanılıyor. Atların normal ömrü 20 yıl, faytonda çalıştırılanların ise iki yıl. Faytoncular, kış gelince atlarını ormana salıyor. Yaza kadar sağ kalmayı başaranlar ise adaların dik yokuşlarında fayton çekiyor. Ve sonunda çoğu sakatlanıyor, hastalıktan ya da bakımsızlıktan ölüyor.

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Adalar’daki atların ömrü kaç yıl?
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