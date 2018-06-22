Dünya devinin ilk yolcusu Erdoğan

Kahramanmaraş ve Gaziantep
'teki programlarının ardından İstanbul
'a hareket eden Erdoğan'ı taşıyan TC-ANK uçağı, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste saat 20.30'da indi. Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanının terminaline doğru ilerleyen uçak, iki itfaiye aracı tarafından su takı ile karşılandı.
Erdoğan, uçaktan indikten sonra havalimanının çalışanları, pilotlar, hostesler ve hostlar ile tek tek tokalaşarak, onlara baklava ikram etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugünün çok anlamlı olduğunu söyledi. 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı'nda bu muhteşem havalimanının açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle, aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik ve Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanını bulduk" ifadelerini kullandı.
Havalimanının 5 firma tarafından oluşturulan konsorsiyumla inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine, tüm kardeşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler, imkanlar ortaya koydular. Aynı şekilde tabii burada gerçekten bu süreci takip eden, kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var, onları da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum.
29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak... Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak." Böyle bir markaya sahip olmanın önemine değinen Erdoğan, buna vesile olan 5 firmanın büyük bir imtihan verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: KOLAY BİR YATIRIM OLMADI
"Burada kolay bir yatırım olmadı. Burada kolay bir süreç olmadı. Ne tür bir zorluklardan geçildiğini gerek Başbakanlığım, gerekse Cumhurbaşkanlığım dönemimden gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, birlik, beraberlikle bugünlere vardık. Artık 29 Ekim'i inşallah kovalıyoruz. 29 Ekim'de de uçaklarımızın buradan kalkıp, buraya indiklerini inşallah göreceğiz. 29 Ekim'le birlikte bir diğer taraftan da Atatürk Havalimanı
'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülme sürecini de başlatacağız" diye konuştu.Konuşmasının ardından Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 100 BIN KİŞİYE İSTİHDAM
Terminalin cephe alanı 500 bin metrekare olacak.
350 destinasyona uçuş yapılacak.
Şu anda Türkiye
'deki en büyük işçi çalışan şantiye konumunda. 30 bin kişi çalışıyor.
İşletmeye açıldığında İstanbul'un üçüncü havalimanı 100 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak, dolaylı etkilerle 1.5 milyon kişiye gelir kaynağı olacak.
Proje alanı toplamı 76.5 milyon metrekare.
Yeni havalimanının ilk etabı Atatürk Havalimanı'nın 3 katı büyüklüğünde olacak.
İlk açılışta 90 bin yolcu kapasiteli olacak.
Proje bittiğinde 200 milyon yolcuya hizmet verilecek.
Günlük toplam uçak hareket kapasitesi 3 bin 500 olacak.
Ana terminal binası inşaat alanı 1.3 milyon metrekare. Katlı otopark 18 bin araç kapasiteli olacak.
Kapalı inşaat alanı toplamı 3.5 milyon metrekare. Bu Monaco'nun 1.7'sine yani yaklaşık iki katına tekabül ediyor.
Terminal binasında 1 milyon metreküp beton kullanılacak. Bu Empire State
Building'de kullanılanın 1.4 katı.
Terminal binasında 180 bin ton demir kullanılıyor ki bununla 24 Eiffel Kulesi yapılabilir.
Terminal çatı alanı 450 bin metrekare. Bu alan İtalya
'daki Colloseum'un 23 katı. MUHTEŞEM BİR HAVALİMANI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, inişi kokpitten izledi. Erdoğan bu sırada muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içinde olduklarını vurgulayarak "Tüm konsorsiyum mensuplarını, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.