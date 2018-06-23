Liberaller kime oy verecek?

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

DP GELENEĞİ AK PARTİ'DİR VE OYUM AK PARTİ'YE

Prof. Atilla Yayla. Hem güncel konularda ön açıcı yaklaşımlara sahiptir, hem de teorik olarak bu akımın önemli temsilcilerinden biridir. Kurduğu ve uzun zaman başkanlığını da yürüttüğü Liberal Düşünce Topluluğu, yıllarca toplantılar düzenler ve Türkiye'nin fikri atmosferine büyük zenginlikler sağlamak için düşünce insanlarını bir araya getirir.

Seçim öncesinde oyunu DP geleneğinin bir devamı olan AK Parti'ye vereceğini ilan etti. Bunun nedenleri yazılarında çokça yer alıyor aslında. Bu noktada şunu görmek lazım. Tanıdığım esaslı ve Türkiye sosyolojisini bilen, anlayan ve bu toplumun değerlerini kendinden ayırmayan liberallerin tamamı bugün AK Parti'yi destekliyorlar. Hep söyleniyor ya liberaller AK Parti'ye karşılar diye. Atilla Yayla bu ezberi bozan iyi bir örnek.

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