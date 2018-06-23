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Liberaller kime oy verecek?

ve ile birlikte hareket eden Liberaller karşıtları ile aynı safta yer alırken Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucusu Prof. bugün sosyal medyadan bir açıklama yaparak oyunu AK Parti vereceğinin altını çizdi. Aktuel yazarı bugünkü yazısında ’ye giden emanet oylar hakkında son uyarılarda bulunurken Atilla Yayla’nın siyasi duruşu hakkında detaylara yer vermiş.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 16:55
Liberaller kime oy verecek?

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

DP GELENEĞİ AK PARTİ'DİR VE OYUM AK PARTİ'YE

Prof. . Hem güncel konularda ön açıcı yaklaşımlara sahiptir, hem de teorik olarak bu akımın önemli temsilcilerinden biridir. Kurduğu ve uzun zaman başkanlığını da yürüttüğü Liberal Düşünce Topluluğu, yıllarca toplantılar düzenler ve 'nin fikri atmosferine büyük zenginlikler sağlamak için düşünce insanlarını bir araya getirir.

öncesinde oyunu DP geleneğinin bir devamı olan 'ye vereceğini ilan etti. Bunun nedenleri yazılarında çokça yer alıyor aslında. Bu noktada şunu görmek lazım. Tanıdığım esaslı ve Türkiye sosyolojisini bilen, anlayan ve bu toplumun değerlerini kendinden ayırmayan liberallerin tamamı bugün AK Parti'yi destekliyorlar. Hep söyleniyor ya liberaller AK Parti'ye karşılar diye. Atilla Yayla bu ezberi bozan iyi bir örnek.

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Liberaller kime oy verecek?
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