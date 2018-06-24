Yayın yasağının kalkmasının ardından CHP'den provokatif açıklamalar geldi...

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ajanslara ulaşan ilk sonuçlar sonrasında CHP'den skandal çağrılar gelmeye başladı. Seçim sonuçlarını gölgelemek isteyen CHP parti sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Partilileri ilçe seçim kurullarına davet ediyorum" dedi.

PROVOKATİF AÇIKLAMALAR YAPIYORLAR!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şimdiye kadar sayılan oyların gerçekliği yansıtmadığı yönünde provokatif açıklamalar yaptı.

Seçimlerde hile algısını yaratmak için skandal açıklamalar yapan CHP, sosyal medyadan provokasyon çağrısında bulunmaya devam ediyor.

MUHARREM İNCE'NİN OYUNU 41'E YAKIN GÖSTERDİLER!

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada Muharrem İnce'nin oy oranının 40.9 olduğu iddia edildi. Ajanslardan gelen son dakika verilerine göre İnce'nin oy oranının yüzde 28'ler civarında olmasına rağmen CHP Genel Merkezi seçim ortamını provoke etmek için İnce'nin oy oranını yüzde 41'ler düzeyinde gösteriyor.