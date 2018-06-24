Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle oyunu kullandı

TÜRKİYE DEMOKRATİK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

"Öncelikle sandık kurulumuzun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile, yüzde 30'larda bir katılım oluyor. Türkiye'deki bu yüksek oranlı katılımlar, demokratik olgunluğun ne denli seviyede gösteriyor. Bu seçimle beraber Türkiye demokratik devrimi gerçekleştiriyor. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçime katılım iyi görünüyor"

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Başkanlık sistemine geçişle, muasır medeniyetler seviyesine çıkma da önemli bir adım atıyor. Bundan sonraki süreci de çok rahat bir şekilde sürdüreceğiz. Milletimiz için de hayırlı olsun. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi oy kullanacağı okula geldi

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Okuldan çıkış yaparken kendisini bekleyen kalabalığın gösterdiği yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek ve sohbet ederek çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Erdoğan buradan Tarabya'daki Huber Köşkü'ne doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullandığı okulda sevgi seli!