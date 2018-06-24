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'ta otomobilde oy pusulaları bulundu

'nın ilçesinde ne girmeye çalışan iki kişinin içerisinde bulunduğu otomobilde, oy pusulaları bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 14:09
Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu

Alınan bilgiysevk edilenrisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, Bilgi İlk ve Ortaokulunun bahçesine girmek istedi. Çevrede önlem alan polis, araçla içeri girilmemesi konusunda uyardı. Polisin "dur" ihtarına uymayıp devam etmek isteyen şüpheliler, havaya ateş açılması sonucu durduruldu.

Bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçleri ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra araçta yaptıkları incelemede mühürlü oy pusulaları tespit etti. Araçta bulunan iki kişinin yanı sıra olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, ne ne amaçla girmek istediği araştırılıyor.

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Suruç'ta otomobilde oy pusulaları bulundu
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