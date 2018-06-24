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günü bunları yapmak yasak!

ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nin yapılacağı bugün herkesin uyması gereken seçim yasakları var...

Giriş Tarihi: 24.06.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 10:49
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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

Bu kapsamda, oy verme günü olan 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

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günü bunları yapmak yasak!
Seçim günü bunları yapmak yasak!

Radyo ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından lerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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