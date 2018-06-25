Dünya liderlerinden Erdoğan’a tebrik yağdı

Filistin Lideri Mahmud Abbas ve Macaristan
Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan'ı tebrik eden ilk liderler oldu. Macaristan Başbakanı Orban, Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev de, cumhurbaşkanı seçiminde büyük başarı sağlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak "seçimdeki büyük başarısından" dolayı tebriklerini iletti. Görüşmede, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiğini belirten Aliyev, Erdoğan'a başarı dileklerinde bulundu. Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boşnak lidere teşekkür etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Hamas Lideri İsmail Haniye, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissam da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, AK Parti'nin başarısından dolayı tebrik etti.