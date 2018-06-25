Türkiye demokrasi dersi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından ilk açıklamasını İstanbul Huber Köşkü'nde yaptı. Seçime katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan özetle şöyle konuştu:

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayri resmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.





DİĞER ADAYLARI DA TEBRİK EDİYORUM

Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve Ak Parti'ye meclis çoğunluğunu vermekle çok büyük sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakıma oy veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum.

Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük olgunlukla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanlığı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum.

Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya önemli mesajı olarak görüyorum. Bugün dünyada yüzde 30-50 arasında katılım olan ülkeler kendini demokratik tanıtırken yüzde 90'lara varan bu demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılımla sonuçlanan seçimleri demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.



PROJELER HAYATA GEÇECEK

Milletimiz sandıkta ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra cumhurbaşkanı ile ve Meclisi ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. Buradan tüm milletime her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle, ülkemizi demokrasi ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı

Geçmişte ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden, ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.





DURUP DİNLENMEK YOK

Yargımızı tarafsız ve bağımsızlığını güçlendirerek itibarını artırmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip, canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerinin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek yok. Ben bir kez daha seçim sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Huber Köşkü önünde toplanan coşkulu kalabalığa seslendi. Erdoğan, "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamasak da inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da Cumhur İttifakı ile çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Allan yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Bu arada Huber Köşkü önündeki izdihamda yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Konuşmasını kısa keserek çocuğu hastanede ziyaret eden Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve şifa dileklerini iletti.



YENİ SİSTEM HAYATA GEÇTİ

"24 Hazıran'da milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde, gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle hayata geçireceğiz. Gayemiz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır."



TÜRKİYE UYUMADI

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte coşku Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. İstanbul'dan Kars'a, Rize'den Mersin'e, Ankara'dan Mardin'e sokaklara çıkan AK Partililer ile MHP'iler, Erdoğan'ın zaferini kutladılar. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoylar geç saatlere kadar tur attı. Havai fişek gösterilerinin de gerçekleştirildiği kutlamalarda, bazı vatandaşların "bozkurt" işareti yaptığı görüldü.





BUGÜN BAYRAM

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi balkonundan vatandaşlara seslendi. "Bugün bayram günüdür" diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez. Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. "

Türkiye'yi durdurmak, dize getirmek isteyenlerin dize geldiğini, milletin kazandığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. 24 Haziran zaferi, Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir. Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok."



YURT DIŞINDA BÜYÜK COŞKU

CumhurbaşkanI Erdoğan'ın zaferi, yurt dışında da coşkuyla kutlandı. Almanya'da, Avusturya'da, Azerbaycan'da, Pakistan ve Sudan'da Türk bayraklarıyla tur atan vatandaşlar, Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.