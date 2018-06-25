Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok ünlü isim milletvekili olmaya başardı. Hem spor dünyasından hem de sanat dünyasından tanıdığımız birçok isim de Meclis'te yer aldı. Peki yeni dönemde kimler var?