Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok ünlü isim milletvekili olmaya başardı. Hem spor dünyasından hem de sanat dünyasından tanıdığımız birçok isim de Meclis'te yer aldı. Peki yeni dönemde kimler var? Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu. Rümeysa Kadak, İstanbul'dan AK Parti milletvekili oldu. 22 yaşındaki Rümeysa Kadak Meclis'in en genç vekili oldu. Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Sakarya Milletvekili oldu. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.