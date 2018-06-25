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'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Giriş Tarihi: 25.06.2018 08:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 11:22
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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok ünlü isim milletvekili olmaya başardı. Hem spor dünyasından hem de sanat dünyasından tanıdığımız birçok isim de 'te yer aldı. Peki yeni dönemde kimler var?

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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.

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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

, İstanbul'dan AK Parti milletvekili oldu. 22 yaşındaki Rümeysa Kadak 'in en genç vekili oldu.

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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Sakarya Milletvekili oldu.

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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.

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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu.

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'te kimler var? En genç vekil belli oldu
Meclis'te kimler var? En genç vekil belli oldu

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.

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