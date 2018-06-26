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Tüm kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye kadar milyonlar, dillerinde şarkılar, ellerinde bayraklarla seçim sonuçlarını kutladı

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Tüm Türkiye kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'nin zaferi tüm yurtta gece boyu renki görüntülerle kutlandı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, il başkanlıkları önünde ve merkezi noktalarda büyük coşku yaşadı.
İstanbul: Binlerce AK Partili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yaşadığı Üsküdar Kısıklı'ya akın etti. Kutlamalara katılan Aslı Sağdıç, "Seçime kadar gerek dövizle gerek patates-soğanla ayar vermek istediler. Ancak en güzel ayarı millet olarak biz sandıkta verdik" diye konuştu. Kutlamalar başta olmak üzere kentin dört bir yanına yayıldı.

'GADANI ALIRIM UZUN ADAM'
Kayseri: AK Parti İl Teşkilatı'nda forslu pasta kesilerek kutlanırken, İl teşkilatı önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, "Başkan Erdoğan" sloganları attı. Bir vatandaş ise "Gadanı alırım uzun adam" yazılı döviz açtı.
Bayburt: Erdoğan'a, yüzde 82 oranla en yüksek oy çıkan Bayburt'ta Kule Saat Meydanı'nda toplanan partililer, ve davul zurna eşliğinde bar oyunu oynayıp halay çekerek zaferi kutladı.
Denizli: Delikliçınar Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, seçim zaferini zeybek oynayarak kutladı.
Balıkesir: AK Parti İl Başkanlığı ve Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Aydın: Köydeki bin 200 seçmenin neredeyse tamamının Erdoğan'a oy verdiği Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde, yediden yetmişe herkes köy meydanında toplanarak, havai fişeklerle kutlama yaptı.
Malatya: 'nin 19 yıl sonra bir milletvekili çıkardığı kentte, AK Parti ve MHP İl başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.
Gaziantep: İl binası önünde toplanan vatandaşlar, havai fişekle kutlama yapıp, araçlarıyla tur attı.
Adana: Ellerinde ve AK Parti bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, havai fişek atarak seçim zaferini kutladı.
Manisa: Konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda havai fişek eşliğinde şarkılar söyleyerek zaferi kutladı.
Afyonkarahisar: İl Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar ve seçim şarkıları ile kutlama yaptı.
Artvin: Belediye önünde toplanan vatandaşlar, davul zurnalı kutlama yaptı.
Şanlıurfa: Vatandaşlar zaferi, havai fişek, halay ve konvoylarla kutladı.
Bitlis: İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, "Vur vur inlesin, İnce dinlesin" sloganları atarak şehir turu attı.
Şırnak: AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunarak, Erdoğan lehine sloganlar attı.

AFRİNLİLER DE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Öte yandan PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin kentinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlandı. Halk ve Özgür Suriye Ordusu mensupları sokaklara döküldü. Afrinliler, Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.

Mehmet YILDIRIM -Ali ALTUNDAŞ-Alp KÖRÜKÇÜ-Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI-Barış SAVAŞ - Uğur YILDIRIM - Cevdet ÖZDEMİR - Mustafa KAYA - Murat ŞENGÜL - Saffet AZAK
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