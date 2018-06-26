Tüm Türkiye kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti
'nin seçim
zaferi tüm yurtta gece boyu renki görüntülerle kutlandı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, il başkanlıkları önünde ve merkezi noktalarda büyük coşku yaşadı. İstanbul:
Binlerce AK Partili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yaşadığı Üsküdar Kısıklı'ya akın etti. Kutlamalara katılan Aslı Sağdıç, "Seçime kadar gerek dövizle gerek patates-soğanla ayar vermek istediler. Ancak en güzel ayarı millet olarak biz sandıkta verdik" diye konuştu. Kutlamalar Taksim Meydanı
başta olmak üzere kentin dört bir yanına yayıldı. 'GADANI ALIRIM UZUN ADAM' Kayseri:
AK Parti İl Teşkilatı'nda forslu pasta kesilerek kutlanırken, İl teşkilatı önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, "Başkan Erdoğan" sloganları attı. Bir vatandaş ise "Gadanı alırım uzun adam" yazılı döviz açtı. Bayburt:
Erdoğan'a, yüzde 82 oranla en yüksek oy çıkan Bayburt'ta Kule Saat Meydanı'nda toplanan partililer, havai fişek
ve davul zurna eşliğinde bar oyunu oynayıp halay çekerek zaferi kutladı. Denizli:
Delikliçınar Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, seçim zaferini zeybek oynayarak kutladı. Balıkesir:
AK Parti İl Başkanlığı ve Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Aydın:
Köydeki bin 200 seçmenin neredeyse tamamının Erdoğan'a oy verdiği Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde, yediden yetmişe herkes köy meydanında toplanarak, havai fişeklerle kutlama yaptı. Malatya: MHP
'nin 19 yıl sonra bir milletvekili çıkardığı kentte, AK Parti ve MHP İl başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Gaziantep:
İl binası önünde toplanan vatandaşlar, havai fişekle kutlama yapıp, araçlarıyla tur attı. Adana:
Ellerinde Türkiye
ve AK Parti bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, havai fişek atarak seçim zaferini kutladı. Manisa:
Konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda havai fişek eşliğinde şarkılar söyleyerek zaferi kutladı. Afyonkarahisar:
İl Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar ve seçim şarkıları ile kutlama yaptı. Artvin:
Belediye önünde toplanan vatandaşlar, davul zurnalı kutlama yaptı. Şanlıurfa:
Vatandaşlar zaferi, havai fişek, halay ve konvoylarla kutladı. Bitlis:
İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, "Vur vur inlesin, İnce dinlesin" sloganları atarak şehir turu attı. Şırnak:
AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunarak, Erdoğan lehine sloganlar attı. AFRİNLİLER DE SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Öte yandan PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin kentinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlandı. Halk ve Özgür Suriye Ordusu mensupları sokaklara döküldü. Afrinliler, Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı. Mehmet YILDIRIM -Ali ALTUNDAŞ-Alp KÖRÜKÇÜ-Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI-Barış SAVAŞ - Uğur YILDIRIM - Cevdet ÖZDEMİR - Mustafa KAYA - Murat ŞENGÜL - Saffet AZAK