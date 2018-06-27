FETÖ sanığı eski Vali Yardımcısı hakim karşısında

Mahkemede hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Kartal, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kartal'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.