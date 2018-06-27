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sanığı Yardımcısı hakim karşısında

'da / soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. 11. görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Sabri Kartal, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:58 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 18:40
FETÖ sanığı eski Vali Yardımcısı hakim karşısında
'da / soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı ESKİ VALİ YARDIMCISINA FETÖ/PDY DAVASI

Mahkemede hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Kartal, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kartal'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

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FETÖ sanığı eski Vali Yardımcısı hakim karşısında
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