Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: CHP'li Eren Erdem hakim karşısında

Son Dakika: 'li hakim karşısında

Son dakika haberi... Ankara'da gözaltına alınan Milletvekili Çağlayan'daki 'na getirildi. Savcılığın kuvvetli "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem, İstanbul 35. 'nde hakim karşısına çıkarıldı. Erdem'in sorgusu devam ediyor. FETÖ sanığı CHP'li Eren Erdem, 23 Mayıs tarihli ifade verme çağrısına uymamış ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Mayıs tarihindeki çağrıya uymaması halinde Eren Erdem hakkında zorla getirilme kararı verileceği belirtilmişti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 11:30
Son Dakika: CHP'li Eren Erdem hakim karşısında

'li hakkında, İstanbul 35. 'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı 'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor.

DÜN GECE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

Eren Erdem gözaltına alındı! İşte Eren Erdem'in gözaltından ilk görüntüleri
Son Dakika: Eren Erdem'e gözaltı kararının neden gece saatlerinde alındığı belli oldu
Eren Erdem'in ardından bir itiraf da Bülent Tezcan’dan geldi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: CHP'li Eren Erdem hakim karşısında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN