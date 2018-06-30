Eren Erdem yardım ve yataklıktan cezaevinde

FETÖ
'nün 17-25 Aralık
darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis etmek suçundan yargılanan CHP
'li eski Milletvekili Eren Erdem
tutuklandı. Erdem "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla dün Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kaçma şüphesi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan Erdem, Ankara'dan İstanbul'a getirildi ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı
'nda hakim karşısına çıkarıldı. Hakkındaki davanın görüldüğü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem'in tutuklanmasına karar verdi. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi döneminde Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Erdem "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapisle yargılanıyor. İddianamede şüphelilere belgeleri FETÖ'den yargılanan eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı
'dan aldı. Gizli tanık "Ayçiçeği" haberlerin TUSKON'un danışmanlık firmasından, bazen çiçeklerin arasında bazen de saksılara saklamak suretiyle geldiğini, bazen de çikolataların içinde CD'lerin gönderildiğini söyledi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs'ta Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş, ilk duruşmanın 19 Eylül'de yapılmasına hükmetmişti.