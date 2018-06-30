Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eren Erdem yardım ve yataklıktan cezaevinde

yardım ve yataklıktan cezaevinde

’li eski Milletvekili “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte isteyerek ve bilerek yardım etmek”ten tutuklanıp cezaevine kondu

AA BARIŞ SAVAŞ SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Eren Erdem yardım ve yataklıktan cezaevinde
'nün darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis etmek suçundan yargılanan 'li eski Milletvekili tutuklandı. Erdem "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla dün Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kaçma şüphesi üzerine İstanbul 35. 'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan Erdem, Ankara'dan İstanbul'a getirildi ve Çağlayan'daki 'nda hakim karşısına çıkarıldı. Hakkındaki davanın görüldüğü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem'in tutuklanmasına karar verdi. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi döneminde Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Erdem "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapisle yargılanıyor. İddianamede şüphelilere belgeleri FETÖ'den yargılanan eski Emniyet Müdürü 'dan aldı. Gizli tanık "Ayçiçeği" haberlerin TUSKON'un danışmanlık firmasından, bazen çiçeklerin arasında bazen de saksılara saklamak suretiyle geldiğini, bazen de çikolataların içinde CD'lerin gönderildiğini söyledi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs'ta Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş, ilk duruşmanın 19 Eylül'de yapılmasına hükmetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Erdem yardım ve yataklıktan cezaevinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN