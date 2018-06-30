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Öksüz’ü arayan müdür ’den tutuklandı

’nün firari imamı ’ün yakalanması için kurulan özel ekibin başındaki eski Polis Müdürü ve bir komiser tutuklandı

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Öksüz’ü arayan müdür FETÖ’den tutuklandı
'cü darbe girişiminin sivil imamı firari 'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan eski Şube KOM Müdürü ile birlikte görev yapan tutuklandı. 'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen hafıza kartının incelenmesinin ardından, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev yapan kişilerin isimleri açığa çıktı. Açığa çıkan isimler arasında eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Müdürü Özoğluöz, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmıştı. O dönemde birlikte görev yapan Komiser Muhittin Fidan ile Özoğluöz, FETÖ'nün mahrem yapılanması kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla tekrardan gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tutuklanan 2 şüpheli 15 Temmuz darbe teşebbüsünün önde gelen ismi olan Adil Öksüz'ü bulmak için oluşturulan özel ekibin başında yer almıştı.
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Öksüz’ü arayan müdür FETÖ’den tutuklandı
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