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'den düzenlemesi hakkında açıklamalar

: olarak bu konuda hassasiyetimiz biliniyor. Kimyasal hadım gibi konular tartışılan konular. Önümüzdeki dönemde düzenlemeler gelecektir. Meclisin önündeki ilk işlem istismar düzenlemesi olacaktır." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 11:50
AK Parti'den cinsel istismar düzenlemesi hakkında açıklamalar

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , suçları ile ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, "Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak" dedi. tartışmaları ile ilgili ise Ünal, "Gündemimizde yok, Türkiye'nin daha önemli sorunları var" diye konuştu.

TBMM'ye kayıt yaptırmak için gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cinsel istismar suçlarıyla ilgili bir soru üzerine Ünal, cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemelerin birinci öncelikleri olacağını vurgulayarak, "Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak" ifadesi kullandı.

AK Parti'den cinsel istismar düzenlemesi hakkında açıklamalar

Erken seçim tartışmaları ile ilgili ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi:

"Henüz bir bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kırıkkale Başsavcısının görevden alınması konusundaki açıklaması ile ilgili bir soru üzerine ise Ünal şunları kaydetti:

"Bahçeli bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladı. Bahçeli, hiçbir zaman siyasi tavır içine girmedi. konusunda basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu sözlerin ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti'nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir."
Ünal, TBMM Başkanlığı konusunda ise "Her siyasi parti kendi grubu ile adayını gösterecektir. Biz de adayımızı belirleme konusunda çalışıyoruz. Vekiller yemin ettikten sonra Meclis grubumuzu toplayarak istişare edeceğiz. Bu istişare konusunda kamuoyu ile bunu paylaşacağız" cevabını verdi.

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AK Parti'den cinsel istismar düzenlemesi hakkında açıklamalar
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