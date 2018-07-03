Son dakika: Ağrı Valisi'nden Leyla Aydemir açıklaması: Tecavüz belirtisi yok

Yapılan açıklamada küçük kız çocuğunun ölümünde tecavüz belirtisine rastlanmadığı ifade edildi...

AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ - TECAVÜZ EMARESİ YOK

Vali Elban, "Çocuğu 8-10 açlık nedeniyle ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı sayısı 5 oldu. " dedi.

Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.

Leyla'yı kim neden öldürdü? Ağrı Valisi'nden Leyla Aydemir açıklaması! Leyla'nın ölüm nedeni ne?

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

4 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Leyla Aydemir gözyaşları arasında toprağa verildi





Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.





Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.