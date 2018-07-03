Bahçeli'den minik Eylül açıklaması

Eylül'den sonra Leyla'nın da cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı'da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül'e hem Leyla'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.



Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir."