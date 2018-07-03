Son Dakika: 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başladı

Çanakkale'de FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN YAPILAN ARDIŞIK ARAMALAR TESPİT EDİLDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

26 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Çalışma sonucunda 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç edilen 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler karar doğrultusunda 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için operasyon başlattı.

ANKARA'DA 27 BYLOK'ÇU TESPİT EDİLDİ

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin sivil oldukları öğrenildi.