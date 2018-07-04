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İşe yaramayan Adil Sistemi binlerce liraya mal oldu

Genel Başkan Yardımcısı , için hazırlattıkları ve başarısız olan "adil platformu" için 7 milyon lira ödedikleri iddialarını reddederken, konu ile ilgili paylaştığı faturalar sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:13
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

leri geride kaldı ama seçim gecesi yaşananlar ve 'nin seçim sonuçlarını takip ettiği sistemin çökmesi akıllarda tazeliğini koruyor.

24 Haziran gecesi sonuçları yanlış gösteren ve seçmenleri kandıran Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"YSK BİZDEN ÖĞRENECEKTİ"

"Seçim gecesi telefon uygulaması, seçim ekranının çalışmamasını geçtim, 150 yıllık telefon teknolojisini bile çalıştıramamışlardı. Halbuki bu uygulamayı geliştiren CHP'liler ' bile bizden öğrenecek sonuçları gerekirse yapay zeka bile kullanacağız' diye bayağı iddialı cümleler kurabilmişlerdi. Halkı aptal yerine koyanlarla bir daha çalışma yapmayacağımı öğrenmiş oldum."

"7 MİLYON LİRA DEĞİL 80 BİN LİRA HARCADIK"

Bu açıklamalardan sonra çöken sistemin CHP'ye ne kadara mal olduğu da merak konusu olmuştu. Ortaya 7 milyon liraya mal olduğuna dair iddialar atılmış, ancak herhangi bir açıklama gelmemişti.

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yeni bir açıklama yaptı ve çalışmayan bu sistem için 7 milyon lira değil 80 bin lira harcadıklarını söyledi.


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İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu
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