Alay komutanına FETÖ’den gözaltı

Çanakkale
'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Edirne
Uzunköprü'deki 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö. de evinde gözaltına alındı. Zonguldak merkezli 12 ilde FETÖ
'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı. Uşak'ta ise 2'si helikopter pilotu 5 muvazzaf asker, bir öğretim üyesi ve bir haber sitesi sahibi gözaltına alındı. Denizli'deki ankesörlü telefon oparasyonunda 5'i eski askeri okul öğrencisi 7 kişi gözaltına alındı. Antalya
'da kargo şirketinde çalışan 12, Manisa'da 5 kişi gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in korumaları olduğu belirtilen 3 eski emniyet müdürü tutuklandı.