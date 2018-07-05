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Son dakika: merkezli / operasyonu

Son dakika haberi! merkezli 11 ilde, /'ye yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:13
Son dakika: Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, / silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardışık arama/ankesör yöntemiyle tespiti yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki kripto FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personelin yakalanmasına yönelik dün, merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarımız devam etmektedir. "

Halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Dış temsilciliklerde FETÖ ile mücadele devam ediyor

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Son dakika: Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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