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Dış temsilciliklerde ile mücadele devam ediyor

ile mücadelede sınırları içerisinde büyük mesafe alındı. Ancak Türkiye’den kaçarak dünyanın dört bir yanına dağılan FETÖ’cü hainler gittikleri her ülkede Türkiye aleyhinde kara propaganda yapıyor. Peki Türkiye’nin dış temsilciliklerindeki yetkili isimler FETÖ ile mücadelede kendilerinden beklenilen insiyatifi alabiliyorlar mı? Bu konuyu masaya yatıran yazarımız önemli bir vurgu yapıyor: “Yeni dönemde benim Dışişleri Bakanlığı'ndan öncelikli beklentim 'ın FETÖ ile mücadele vizyonunu bütün dış temsilciliklerimizde hayata geçirmesidir.”

Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:51
Dış temsilciliklerde FETÖ ile mücadele devam ediyor

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ile mücadele bitti mi?

Bitmedi elbette. Mesafe aldık. Alıyoruz.
Ancak hâlâ bitmiş bir mücadeleden bahsetmiyoruz, bahsedemiyoruz.

Fetullahçı Terör Örgütü çözülmeye devam ediyor. Önemli bilgiler, belgeler ve bağlantılar elde ediliyor. Bu bilgiler ortaya çıktıkça bu terör örgütünün devletin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüz için ne denli büyük bir tehdit olduğu daha net anlaşılıyor.

Daha yenilerde Adil Öksüz'ün peşine düşen ekibin başındaki ismin FETÖ mensubu olduğunu öğrendik. Bu bile tek başına bu örgüte karşı neden teyakkuz halinde olmamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Zaman zaman altını çizdiğim, 24 Haziran seçimlerinden sonra ise artık çok daha önemli hale geldiğine inandığım iki hususu hatırlatmak istiyorum.

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Dış temsilciliklerde FETÖ ile mücadele devam ediyor
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