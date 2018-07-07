Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün yemin ederek resmen göreve başlayan TBMM'nin yeni üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemdeki partimizin ilk toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 295 milletvekili arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hizmet yarışında bayrağı artık sizler devraldınız. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anınızı bile boşa geçirmeye hakkınız yok. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda 344 milletvekili olarak mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu milletvekili seçimlerinde hedeflerimizin altında kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,56 oy oranı ile en yakın rakibimizin 11 milyon üstü bir rakamla bize teveccühünü göstermiştir. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmemiz lazım.

PAZARTESİ AKŞAM 21:00'DE YENİ KABİNEYİ AÇIKLAYACAĞIZ

Şimdiye kadar bütün badirelerin üstesinden milletimizle geldik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak, onın istikametinde olmak gerekir. Değerli arkadaşlar pazartesi yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme atıyor. Beştepe'de muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Törene 22 cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız.

Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insan topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz. Bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu harektin için ben olmaz biz olur. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduğuysa biz de yerle yeksan oluruz. Şuanda az önce rakamları da size verdim. 26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım. Salı günü ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel'e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

BİZE YORGUN YAKIŞTIRMASI YAPANLAR BİZİM NE DENLİ ANTRENMANLI OLDUĞUMUZDAN HABERLERİ YOK

Millet bizim çalışmalarımızı 1994'ten beri biliyor. Bize yorgun yakıştırması yapanlar bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel bir yorgunluk içindeler. Biz çok daha güçlenerek yola devam ediyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacak, daha kesin neticeler elde edeceğiz. Biz 2002 yılında tek başına iş başına demiştik. 2007'de durmak yola devam demiştik. 2011'de haydi bir daha demiştik. 2015 kasımlarında ilk günkü aşkla demiştik. Biz sözümüzü tuttukça milletimiz de bizi el üstünde tuttu. Bizim milletten başka sığınağımız yok, bu bilinçle çalışmalıyız. 15 Temmuz'da bu meclis dirayetiyle adeta tarih yazmıştır. Cuma günü ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma namazına gideceğiz daha sonra ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz.

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