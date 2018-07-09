Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

KATAR'DAN TAZİYE MESAJI

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim de telgrafında, kazada yaralananlara acil şifalar diledi.