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Son dakika: 'cü 'da aranırken nerede olduğu ortaya çıktı!

Son dakika haberi! 'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' , 'nın Akyazı kırsalında aranırken İstanbul'un ilçesinde 50 katlı bir rezidansta toplantı gerçekleştirmiş. Öksüz ve toplantıda yer alan diğer FETÖ imamları, aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 14:27
Son dakika: FETÖ'cü Adil Öksüz Sakarya'da aranırken nerede olduğu ortaya çıktı!

'da 'ü arayan ekibin başında bulunan polis müdürü Ercan Özoğluöz'ün 'den tutuklanmasının ardından gözler yeniden Sakarya'ya çevrildi.

Habertürk'ün haberine göre; Adil Öksüz'ün Sakarya'daki yaylalarda arandığı sırada Öksüz'ün HTS kayıtlarına göre, 'de 50 katlı ünlü bir rezidansta toplantı yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Öksüz'ün yanında bir akrabası ve 4 FETÖ imamı daha bulunuyordu.
Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'ün yönetimindeki ekip, Adil Öksüz'ü yaylalarda ararken, Ataşehir'deki lüks bir rezidansta toplantı yapan Öksüz ve diğer FETÖ imamları, aynı anda cep cep telefonlarını susturarak kayıplara karıştı.

O EMNİYET MÜDÜRÜ HEP KORUNMUŞ

Tutuklanan Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz'la ilgili detaylar da ortaya çıktı. Özoğluöz, 17-25 Aralık sürecinden hemen önce Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandı. FETÖ ilişkisinden şüphelenilen Özoğluöz, 15 Ağustos 2014'te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü olarak tayin edildi.

O dönemde Sakarya İl Emniyet Müdürü olan Eyüp Pınarbaşı, Ercan Özoğluöz'ün bazı mafya gruplarıyla olan ilişkisini de belirterek görevden alınması için üst makamlara resmi yazı ile başvurdu. Ancak bu yazı dikkate alınmadı. Pınarbaşı, çareyi Ercan Özoğluöz'ün emniyet binasına girmesini yasaklamakta buldu.

MİT'İN SORUŞTURMASIYLA AÇIĞA ALINDI

Bir türlü görevinden alınamayan emniyet müdürü Ercan Özoğluöz, 'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) ulaştığı SD karttaki bilgilerle başlayan mahrem imamlar soruşturması kapsamında FETÖ'nün kripto polis müdürlerinden olduğu tespit edilince açığa alındı.

FETÖ'CÜ OLMAYAN MÜDÜRÜ AÇIĞA ALMIŞLAR

Bu arada dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın, Özoğluöz'ü bir türlü görevden uzaklaştıramayınca, Şanlıurfa'da çok önemli FETÖ operasyonlarını gerçekleştiren Ercüment Türkmen'i Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak geçici görevle Sakarya'ya getirdiği öğrenildi.

Türkmen'in, "bir memurun evrak üzerinde yaptığı teknik bir hatası nedeniyle' FETÖ şüphesi gerekçesiyle açığa alındığı belirtildi. Uzun süre açıkta kalan emniyet müdürü Ercüment Türkmen'in, aklanıp görevine döner dönmez yeniden Şanlıurfa'ya tayin edildiği kaydedildi.

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Son dakika: FETÖ'cü Adil Öksüz Sakarya'da aranırken nerede olduğu ortaya çıktı!
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