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'den son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Genel Başkanı 'in "Partimize ve namusuma dil uzattılar" sözlerine ilişkin 'den yapılan açıklamada, "Akşener’in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığı meçhul" denildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 15:48
MHP'den son dakika Meral Akşener açıklaması

'nin ilk grup toplantısında medyaya yansıyan ve 'in "Siyasi nezaketi bilirim. Ama partimize ve namusuma dil uzattılar" şeklindeki açıklamalarına Genel Merkezi'nden yanıt geldi.

"AKŞENER, NE ZAMAN PARTİSİNİN GENEL BAŞKANLIĞINDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR?"

MHP lideri 'ye yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, Akşener'in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığının meçhul olduğu belirtilerek, "Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez. MHP, medyaya yansımayan böylesi ağır bir suçlamanın aydınlığa kavuşması için konuyla ilgili dedikodu yapan birkaç İP'li milletvekili hakkında ve bahsedilen 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunmayı tartışmakta ve düşünmektedir. MHP'ye ve liderine yönelik iftiranın ağırlığı dikkate alındığında bunu kaçınılmaz bir zaruret olarak değerlendiriyoruz. İyi Parti'de her şeye rağmen fedakarca çaba ve çalışmalar gösteren, bir vesileyle içimizden kopmuş arkadaşlarımızın gayretlerinin gerisinde kalmış Akşener, ne zaman partisinin genel başkanlığından ayrılmayı düşünüyor? Bunu merak ediyor ve sormak istiyoruz" ifadelerinde bulunuldu.

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MHP'den son dakika Meral Akşener açıklaması
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