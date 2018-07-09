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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı törenine katılacak yabancı konuklar gelmeye başladı

Son dakika haberi... Ekvator Ginesi , törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı törenine katılacak yabancı konuklar gelmeye başladı

'ın 'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, 'ya gelmeye başladı.

Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi oldu.

Ceiba Intercontinental adlı uçakla saat 08.35'te Ankara'ya varan Obiang, Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşılanarak havalimanının şeref salonunda misafir edildi.

Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba da törene katılmak için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan, saat 16.30'da Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı törenine katılacak yabancı konuklar gelmeye başladı
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