Yeni dönemin ilk gününde tarihi tören

Türkiye, bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ne geçişin ilk gününde dünyanın gözü Türkiye'de olacak.
24 Haziran seçimlerinde zafer kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
saat 16.30'da TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek. Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından yeni sistemin mimarisini oluşturan yeni bakanlıkların kuruluşuyla ilgili 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
'ni yayımlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 18.00'de başlayacak Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak edecek.
Törende birçok ilk yaşanacak. Dünyadaki benzerlerine oranla en yüksek katılımlı göreve başlama töreni olacak. İlk defa halkın her kesiminden davetlilerin katılımıyla böyle bir tören düzenlenecek. Memurundan emeklisine, çiftçisinden öğretmenine, itfaiyecisinden bekçisine kadar, cumhuru oluşturan tüm kesimler törende buluşacak. Devlet protokolünün yanı sıra şehit yakınları, gaziler iş, sanat, spor dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri başta olmak üzere 3 bini aşkın davetli katılacak.
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yanı sıra bilim insanları Prof. Dr. Murat Günel, Prof. Dr. Talip Alp, Prof. Dr. Bilge Demirköz de törene katılacak. 101 PARE TOP ATIŞI
Erdoğan'ın yemin töreni, Anıtkabir'i ziyareti ve Külliye'ye geçişi dronlar aracılığıyla canlı yayınlanacak. Külliye'ye yaklaştığında süvari birliği kendisini karşılayacak. Bu esnada 101 pare top atışı yapılacak. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin bütün ordu karargahlarında da top atışı olacak.
Bugün için sınırlı sayıda basılan 1 liralık madeni paradaise Külliye'nin resmi, Erdoğan'ın adı ve 9 Temmuz 2018 tarihi yer alacak. Bu paraların yarısı ile özel rozetler misafirlere armağan edilecek. Aynı zamanda Erdoğan'ın göreve başlamasıyla ilgili posta pulu da bastırılacak. Misafirlere akide şekeri de ikram edilecek.
Erdoğan, mehteran bölüğünün marşları eşliğinde külliyeye giriş yapacak. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askeri birlik de törende yer alacak. Ayrıca zeybekler, efeler ve seymenler de yöresel kıyafetleriyle törene katılacak. Erdoğan konuşmasının ardından yabancı konuklar onuruna yemek verecek. BAŞBAKANSIZ YENİ SİSTEM
Bugün Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olacak. 97 yıllık parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilecek. Bu pek çok yeniliği de beraberinde getirecek. Erdoğan'ın saat 16.30'da Meclis'te yemin etmesiyle resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilecek. Yeni sistemde Başbakanlık makamı sona ermiş olacak. Bugün yayımlanacak 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlık sayısı 25'ten 16'ya düşürülecek.
Yeni sistemde yürütme Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan oluşacak. KABİNEYİ AÇIKLAYACAK
Erdoğan, törende yapacağı konuşmada yeni döneme ilişkin ilk mesajlarını verecek. Erdoğan, bu törenin ardından basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve 16 kişilik yeni Kabine'yi açıklayacak.
Erdoğan, göreve başlamasının hemen ertesinde devlet geleneği gereği ilk yurtdışı ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yapacak.
Bir gün sonra ise yeni dönemin ilk uluslar arası zirvesi olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Temmuz cuma günü Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kılacak ve yeni kabinenin ilk toplantısına başkanlık edecek. 22 DEVLET BAŞKANI TÖRENE KATILACAK
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro.