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Son dakika: kapsamında yeni bir kararname yayımlandı

Son dakika haberi: kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname () yayımlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 13:39
Son dakika: OHAL kapsamında yeni bir kararname yayımlandı

Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yer alan kanun hükmünde kararname, Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname başlığını taşıyor.

KHK'nın ilk maddesi şöyle:

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştıncı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanlan, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemektir. (2) Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır. (3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilecek muafiyetler ile bu muafiyetlerin sınır ve koşulları güvenlik ve emniyet ilkeleri esas alınarak Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yönetmelikle belirlenir.

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Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat ve görevleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname başlığı ile yeni bir yayımlandı. KHK'nın amaç ve kapsam maddesindeki ifadeler şöyle;

Bu KHK'nın amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemektir.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler bu KHK kapsamındadır.

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