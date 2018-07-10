Son dakika: Başkan Erdoğan için 101 pare top atışı

İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen top atışlarından önce çevrede oturan vatandaşlar anonslarla uyarıldı.

Başkan Erdoğan için 101 pare top atışı gerçekleştirildi

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ant içmesinin ardından 57. Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

Top atışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

NEVŞEHİR'DE ERDOĞAN'IN GÖREVE BAŞLAMA TOP ATIŞLARIYLA KUTLANDI

NEVŞEHİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle top atışları yapıldı.



TBMM'inde yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan, 22 devlet başkanının da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, konuklarıyla bir araya geldi. Külliye'deki törende, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da hazır bulundu.



Külliye'de tören düzenlenirken Nevşehir'de de Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle top atışlarıyla kutlama yapıldı.

ESKİŞEHİR'DE ERDOĞAN İÇİN 101 PARE TOP ATIŞI



Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı.



24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde YSK'nın açıkladığı yüzde 52.59 oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için Eskişehir'de de top atışı gerçekleştirildi. Çankaya Mahallesi'nde bulunan Şelale Tepesi'nde geniş güvenlik önlemi alınarak yapılan atışlar öncesinde çevredeki vatandaşlar uyarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ant içmesinin ardından 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Top atışı çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken, cep telefonlarıyla da kaydedildi.