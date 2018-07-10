Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye Azerbaycan birliği dostluğu bölgesel istikrar için çok önemli" dedi.

İlham Aliyev açıklamasında şunları kaydetti:

Biz dostuz kardeşiz. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın seçilmesinin ardından ilk olarak buraya gelmesi de bunu gösterir.

"İLK İŞ OLARAK KARDEŞ, DOST AZERBAYCAN'I ZİYARET ETTİK"

Aliyev'in ardından söz alan Cumhrubaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi ettik ve ilk iş olarak bu sabah kardeş dost Azerbaycan'ı ziyaret etmek suretiyle görevimizi ifa etmek istedim. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerde bugüne kadar nerede olmamız gerektiğini görüşme imkanımız oldu" dedi.

SONBAHARDA BÜYÜK YATIRIMLAR HAYATA GEÇECEK

TANAP projesinin iki ülke için hayati önemine vurgu yapan Erdoğan, "bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor ve bu kardeşliğimizin bir tezahürü olarak büyük önem arz ediyor. Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı takdire şayandır. Bu yatırım her geçen gün daha da gelişerek büyüyen bir yatırım oldu. Şimdi de bu yatırımı çok daha geliştirmenin ve bazı yatırımların da Sonbaharda açılışını yaparak hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

(FETÖ ile mücadele) Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi. Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız.

İkili ticaret hacminde hedefimiz mevcut rakamı ikiye üçe katlamak. Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa bugüne kadar geride bırakmadık ve bundan sonra da üzerine gitmekte kararlıyız. Nahçıvan ile ülkemiz arasındaki karayollarındaki sorunlarımız aşılmış durumda.

Sağlık alanında da Nahçıvan'da yaşayan kardeşlerimizin Türkiye'nin sınır bölgelerindeki hastanelerimizde kendilerine her türlü kolaylığı tanıyacağımızı ifade ettik.

Bu akşam İlham kardeşim de Brüksel'e geçiyor. Bende yarın sabah gidiyorum. Temennim odur ki NATO ile ilgili yaptığımız görüşmelerde müşterek sorunlarımızı çözüme kavuşturmak istiyoruz.