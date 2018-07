Cumhuriyetimiz’i şaha kaldıracağız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Külliye'de düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne yabancı ülke liderleri ve diplomatların da olduğu çok sayıda özel davetli katıldı. İşte Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satır başları:İlk Cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamd u senalar olsun. Rabbim bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rab bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi hasetten muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle. Allah'ım bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru... Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. Amin, amin, amin...Biz Türk milleti olarak bugün burada, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle , demokrasi arayışımızın yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar nedeniyle ülkemize büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin yetki verdiği ve hesap sorma hakkına sahip olduğu sistemi yasama ve yargı organlarıyla uyumlu şekilde yürüteceğiz.Milletimizin teveccühüyle bu göreve geldik. Cumhurbaşkanlığı makamına, yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Allah bizi milletimize mahcup etmesin.40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Siyaseti hep milletimize hizmet için yaptık.Ülkemizi 3.5 kat büyütürken yaşadığımız sıkıntılar sistemin değişimini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye kritik bir yol ayrımında milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Her mücadelede yanımızda olan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde darbenin hemen ardından Meclis'te yapılan Anayasa değişikliğini 16 Nisan halk oylamasında kabul ederek bu tarihi reforma destek veren milletimin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum.Bugün burada 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyorum. Milletimizin bize sağladığı bu imkânı kullanarak güçlü devlet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye için yol çıkıyoruz.Hamdolsun, milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet için bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.Medeniyetimizin inşası ve ihyası için bize düşen çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha hızlı yürüme vaktidir. Bugün bismillah diyerek adımını attığımız imtihanın hedefi 2023'e ulaşmak olacaktır.Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına; adalet ve işbirliğine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Türkiye her alanda daha ileriye gidecektir. Elindeki imkânları kendi vatandaşlarıyla paylaşamaya devam edecektir.Devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a, sonra KKTC'ye, ardından da NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz. Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte atacağız. İskeletini oluşturup, çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi geliştirerek ileriye taşıyacağız. Kılavuzum yine demokrasi, milli iradenin üstünlüğü olacak. Hak ve özgürlükler, köken, inanç, meşrep, bölge farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. İnsanlarımızın ötekileştirildiği dönemler bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ant içmesi ve süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında, hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargâhlarında ve Türkiye'nin birçok ilinde 101 pare top atışı yapıldı. İzmir'de, Cumhuriyet Meydanı 'nda gerçekleştirilen top atışlarından önce çevrede oturan vatandaşlar anonslarla uyarıldı. Top atışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Halk yeni hükümet sisteminin ilk başkanı Erdoğan lehine sloganlar atarak sevgisini gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini cemaat temsilcileri, gençler ve öğrenciler, solunda ise bilim insanları yer aldı. Külliye yolunda halkın sevgi gösterileriyle aracı güllerle kaplanan Erdoğan ve eşi kürsüye giderken de turkuvaz halı üzerinde davetlilerce coşkuyla karşılandı.Davetlıler için turkuvaz renkli çanta içinde sandviç, meyve suyu, akide şekeri, meyve ve ab-ı hayat (yaşam suyu) adı verilen içinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilyayla taze ada çayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi.CumhurbaşkanıErdoğan'ın Meclis'te ettiği yemin sonrasında Türkiye yeni sistemine ilk adımını 9 Temmuz'da atmış oldu. İlk günün anısına da madeni para basıldı. Hatıra para ve özel pullar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen törende davetlilere dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan paylaştığı mesajında "Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. Rabbim, bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önceki gün meydana gelen tren kazasına da değinerek "Önceki akşam Tekirdağ Çorlu yakınlarında meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Bu kazada ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerime şifa, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağolsun" dedi. Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua yaptırdı.