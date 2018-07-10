FETÖ'den yargılanan hakim karı-kocaya hapis cezası verilidi

Trabzon İdare Mahkemesi üyesi Nizami S. ile Trabzon Vergi Mahkemesi üyesi eşi Merve S. hakkında FETÖ-PDY soruşturma kapsamında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Meslekten ihraç eden hakim Nizami S. ile hakim eşi Merve S.'nin yargılanmaları sona erdi.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ BURSA'DA İLK GÖZALTINA ALINAN İSİM İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Nizami S. tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Nizami S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, eşi Merve S. ise aynı suçtan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.