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'den yargılanan hakim karı-kocaya hapis cezası verilidi

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan hakim karı-koca hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce meslekten ihraç eden hakim Nizami S. ile hakim eşi Merve S.'nin yargılanmaları sona erdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 21:14
FETÖ'den yargılanan hakim karı-kocaya hapis cezası verilidi

üyesi Nizami S. ile Trabzon Vergi Mahkemesi üyesi eşi Merve S. hakkında - soruşturma kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Meslekten ihraç eden hakim Nizami S. ile hakim eşi Merve S.'nin yargılanmaları sona erdi.

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Nizami S. tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Nizami S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, eşi Merve S. ise aynı suçtan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'den yargılanan hakim karı-kocaya hapis cezası verilidi
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