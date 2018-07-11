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Son dakika: Kritik zirvesinde Erdoğan- görüşmesi gerçekleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela ile baş başa görüşme yaptı.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 19:09
Son dakika: Kritik NATO zirvesinde Erdoğan- Merkel görüşmesi gerçekleşti

Erdoğan, Belçika'nın başkenti 'de yapılan " Zirvesi" kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı ile ikili görüşmesi TSİ 18.45'te bitti.

Erdoğan ve Merkel, 40 dakika süren görüşmeden önce, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, iki ülke heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Bu sırada Almanya Başbakanı Merkel, "Congratulations" (Tebrikler) diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Erdoğanın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Erdoğan'ın Türk heyetini takdimi sırasında Hulusi Akar da İngilizce olarak kendisini "Milli Savunma Bakanı" olarak Almanya Başbakanı Merkel'e tanıttı.

İşte Erdoğan-Merkel görüşmesinden ilk görüntü!

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Son dakika: Kritik NATO zirvesinde Erdoğan- Merkel görüşmesi gerçekleşti
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