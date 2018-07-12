Başkan Erdoğan’dan NATO’ya terörle mücadele mesajı

24 Haziran seçimlerinin ardından devlet geleneği gereği ilk resmi yurtdışı ziyaretlerini önceki gün Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de yeni dönemdeki ilk uluslararası zirveye katıldı.

NATO'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki yeni karargahında 29 liderin katılımıyla düzenlenen zirvede Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne giren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Başkan Erdoğan, NATO'nun yeni karargâhındaki Türkiye'nin NATO nezdindeki daimi temsilciliğinin resmi açılışını Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kurdeleyi keserek yaptı. Erdoğan, diğer ülke liderleriyle birlikte Diplomat Restaurant'ta devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.



ÇİPRAS VE ORBAN İLE SOHBET

NATO Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu NATO'ya üye ülkelerin liderleriyle tek tek tokalaştı. Daha sonra Stoltenberg eşliğinde 29 ülkenin lideri, NATO'nun tarihi ve faaliyetlerinin anlatıldığı sergiyi gezdi. Stoltenberg, sergi alanında liderlere NATO hakkında bilgi verdi. Bu sırada Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti.

GÖRÜLMEMİŞ BARIŞ DÖNEMİ

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kısa bir konuşma yaptı. Stoltenberg, NATO'nun Pasifik Okyanusu'ndan Karadeniz'e, Arktik'den Akdeniz'e uzanan 29 üyeli bir ittifak olduğunu belirterek, "Birlikte daha önce görülmemiş bir barış ve güvenlik dönemi sağlamayı başardık. Başarımızı birliğimize, dünya değiştikçe bu değişimlere uyum sağlamamıza ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan kişilere borçluyuz" dedi.

TRUMP'LA SAMİMİ DİYALOG

Başkan Erdoğan zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısının birinci oturumuna katıldı. Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan liderlerin yerlerini aldığı esnada, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la samimi şekilde tokalaştı. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir süre sohbet etti.

MERKEL'DEN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Merkel, görüşmenin başında "Congratulations (Tebrikler) diyerek Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti. 40 dakika süren görüşmede terörle mücadele, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.



TERÖR ÖRGÜTÜ AYRIMI YAPILMAMALI

Toplantının ilk oturumuna katılan Başkan Erdoğan konuşmasında, uluslararası güvenlik ve terörle mücadele konusunda üye ülkelerin terör örgütü ayrımı yapmadan tam bir dayanışma ve işbirliği göstermesi gerektiğini vurguladı.







LİDERLER ATAK'I İZLEDİ

Zirvede 29 üye ülkenin lideri kendileri için ayrılan bölüme geçerek, Açık Hava Töreni'ne katıldı. NATO'ya üye her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda, 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu. Helikopter gösteri uçuşu sonrasında Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, samimi bir şekilde sohbet ederek NATO Karargah binasına girdi.







AİLE FOTOĞRAFI

Liderler, üye ülkelere ait helikopter gösteri uçuşunun yapılacağı alana geçerken Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süren sıcak sohbeti dikkat çekti. Gösteri uçuşu öncesinde 29 üye ülkenin liderleri aile fotoğrafı çektirdi.

NATO zirvesinden tarihi anlar