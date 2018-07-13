Son Dakika: Ankara’da iki sürpriz gelişme

Yeni hükümet sisteminin ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacağı öğrenildi.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ RESMİ GAZETE'DE

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1188 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir." ifadesi yer aldı.