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Son Dakika: Ankara’da iki sürpriz gelişme

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı duyurdu… Başkan , 'nde Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı 'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 09:38
Son Dakika: Ankara’da iki sürpriz gelişme

Yeni hükümet sisteminin ilk kabine toplantısı bugün 'nde yapılacak. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı 'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni ile eski TBMM Binası'nda 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacağı öğrenildi.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ RESMİ GAZETE'DE

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1188 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Son Dakika: Yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

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