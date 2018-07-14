Savunmada dev ihracat ATAK’ı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK taarruz helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Pakistan ile yapılan 1.5 milyar dolarlık anlaşma ile Türkiye tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatına imza attı. Pakistan için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ/TAI) tesislerinde toplam 30 adet T129 imal edilecek. Helikopterde kullanılan motor konusunda da ABD'ye ihracat izni için resmi başvuru yapıldı.

Milliyet'in haberine göre izinlerin çıkmasından 3 - 4 ay sonra Pakistan'a ilk helikopterin teslimatı gerçekleştirilecek. Tüm projede teslimat 2.5 yıl içinde tamamlanacak. Bu anlaşma ile Türkiye ABD, Rusya, İtalya ve Fransa'nın ardından taarruz helikopteri ihraç edebilen beşinci ülke oldu. Geçen hafta da Pakistan ile 4 adet MİLGEM satışı için anlaşma imzalanmıştı.

ÜSTÜN PERFORMANS

ATAK helikopterleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatınca da yoğun olarak kullanılıyor. Şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 33 adet, İçişleri Bakanlığı'na ise üç adet teslim edilen ATAK helikopterleri, Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı (AMKB) tamamıyla Türk mühendislerce geliştirilen özgün bir model. T129 ATAK helikopterinin rakiplerine göre avantajları ise yüksek havada kalış süresi, zorlu iklim koşullarında manevra kabiliyeti, optimize edilmiş çok yönlü güdümlü silah sistemleri ve üstün performansı.

Pakistan Kara Kuvvetleri'nce kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK helikopteri, tüm testlerden başarıyla çıktı ve satış anlaşması tamamlandı. Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan ATAK helikopteri satışıyla, Türkiye tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatına imza atıldı.

TAI geçtiğimiz yıllarda helikopteri Pakistan'a götürmüş ve sıcak hava - yüksek irtifa testlerini yapmıştı. T129 ATAK bu testlerden başarıyla çıkmıştı. Helikopterle ayrıca dönemin Pakistan Başbakanı da uçmuştu.

Helikopterin 'beyni' Türk mühendis eseri...

ATAK Projesi Sözleşmesi 7 Eylül 2007'de imzalandı. Proje kapsamında Ana Yüklenici TUSAŞ, ana alt yüklenici Leonardo ve entegrasyon alt yüklenicisi ASELSAN firmaları.

ATAK Projesi kapsamında tek üretim hattı TUSAŞ tesislerinde kuruldu. Türkiye'de ilk defa pal üretimi TUSAŞ'ta gerçekleştirilirken, ortak pazarlama hakları alınan helikopter için iş paylaşımının korunumu sağlandı. Helikopterin 'beyni' sayılabilecek Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı (AMKB) donanım ve yazılımı, tamamıyla Türk mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirildi.

ÜSTÜN PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

22 Nisan 2014'te ilk T129 helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 33, İçişleri Bakanlığı'na ise üç adet T129 helikopteri olmak üzere toplam 36 adet helikopter teslim edildi. T129 ATAK helikopterinin rakiplere göre avantajları yüksek havada kalış süresi, zorlu iklim koşullarında manevra kabiliyeti, optimize edilmiş çok yönlü güdümlü silah sistemleri ve üstün performansı olarak öne çıkıyor.