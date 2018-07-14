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Yılın ilk adayları 'da

Bu yılın ilk adayları, 'ın kentindeki 'na ulaştı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, li 419 hacı adayını taşıyan uçak, bugün Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 18:02 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 18:04
Yılın ilk hacı adayları Suudi Arabistan'da

İlk adayları, 'ın kentindeki 'na ulaştı.

BUGÜN HAVALİMANINA İNDİLER

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, li 419 hacı adayını taşıyan uçak, bugün Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

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Öte yandan, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı, bugünden itibaren 17 Ağustos'a kadar sadece gelişler için hizmet verecek.

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Yılın ilk hacı adayları Suudi Arabistan'da
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