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örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 186'ya yükseldi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 01:59
Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 186'ya yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında , Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

- İfade işlemleri başladı

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna'nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı öğrenildi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun ardından, 51 mağdurun emniyete gelerek şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, İngiltere, , , , , ve Kazakistan'da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

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Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 186'ya yükseldi
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