Son dakika: Adnan Oktar'a bir şok daha!

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 92'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

92 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.