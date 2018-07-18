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Son dakika: 'a bir şok daha!

Son dakika haberi! Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 92'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 14:36
Son dakika: Adnan Oktar'a bir şok daha!

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 92'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

92 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi
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Son dakika: Adnan Oktar'a bir şok daha!
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